Свыше 1 млн кубометров отходов вывезли регоператоры Подмосковья с 1 по 8 января

Команды региональных операторов Московской области продолжают трудиться в праздничные дни с целью обеспечения бесперебойного вывоза отходов, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Только с 1 по 8 января силами региональных операторов 7 кластеров Подмосковья были вывезены отходы общим объемом более 1 млн кубометров, из них:

в Каширском кластере — 136 тыс. м³;

в Ногинском — 213 тыс. м³;

в Алексинском — 50 тыс. м³;

в Воскресенском — 133 тыс. м³;

в Чеховском — 103, 3 тыс. м³;

в Рузском — 195 тыс. м³;

в Сергиево-Посадском — 215, 5 тыс. м³.

С целью оперативной транспортировки отходов в период январских праздников все вышедшие бригады сотрудников и единицы спецтехники — ломовозы, мусоровозы и бункеровозы работали в две смены.

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области напоминает, что во время праздничных каникул региональные операторы вели работу в усиленном режиме. С 9 января вывоз отходов будет осуществляться по классическому графику.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.