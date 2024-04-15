Светлана Аипова провела совещание по подготовке МКД к зимнему периоду 2024-2025

В ней приняли участие заместители глав городских округов, руководители МБУ, муниципальных и коммерческих. Повестка дня — напоминание главных правил и особенностей подготовки дворов, общественных пространств, а с этого года и многоквартирных домов после зимы.

Из нововведений в этом году является обязательное наличие объявлений об окрасочных работах на малых архитектурных формах, скамейках, элементах детских площадок, а также нанесение трафаретов на асфальт у контейнерных площадок с видами отходов, которые необходимо складировать в тот или иной бак. Кроме этого, в списке числится состояние приямков МКД — конструкция должна быть целостной и без мусора, а отмостки необходимо ремонтировать своевременно для предотвращения аварийных разрушений, образования влажности и подтоплений подвалов. Цоколи МКД должны быть в нормативном состоянии. Домовые знаки необходимо привести в порядок и заменить те, что с высоким износом или плохо читаются.

Немаловажная тема, требующая особого внимания — подготовка МКД к зимнему периоду 2024–2025 годов, включая обеспечение температурно-влажностного режима.

Всего в Подмосковье 23,4 тыс. МКД со скатными кровлями (43%), более 5 тыс. из них с верхним розливом системы отопления, которая находится в чердачных помещениях. Поэтому важно обеспечить температурно-влажностный режим чердака и провести комплекс мероприятий по восстановлению вентиляции, термоизоляции инженерных коммуникаций и конструктивных элементов кровель.

«Все остальные типы многоквартирных домов не останутся без внимания, мы заглянем в каждый дом. Проверим, чтобы тепловой контур МКД не был нарушен, подвалы не захламлены и не подтоплены», — добавила руководитель надзорного ведомства Светлана Аипова.

Также была поднята тема газовой безопасности и обсуждены новые правила и требования. Избежать чрезвычайных происшествий, связанных с бытовым газом, можно только сообща.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.