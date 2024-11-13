Свет планово отключат в семи деревнях округа Чехов 14 ноября

Энергетики Чеховского РЭС филиала ПАО «Россети Московский регион» — «Южные электрические сети» проводят плановые работы по повышению надежности электроснабжения. Так, 14 ноября без света останутся жители семи деревень округа Чехов, сообщает пресс-служба администрации округа.

Отключение электроэнергии планируется в населенных пунктах:

деревня Сергеево,

деревня Плужково,

деревня Хлевино,

деревня Скурыгино,

деревня Крюково,

деревня Перхурово,

село Новоселки.

Энергетики произведут отключение от 1 до 6 часов в промежутке с 8:00 до 19:00 для проведения работ на энергооборудовании.

Проводимые мероприятия направлены на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей и позволят избежать случаев аварийного отключения электроэнергии в будущем.

Для уточнения информации можно будет обратиться на сайт ПАО «Россети Московский регион» в раздел «Плановые отключения» или по телефону «Светлой линии»: 8 (800) 220-02-20. В этом же разделе можно будет подписаться на бесплатные смс и/или e-mail уведомления о плановых отключениях.

Чеховский РЭС филиала ПАО «Россети Московский регион» — «Южные электрические сети» приносит свои извинения за доставленные неудобства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.