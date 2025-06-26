Свет планово отключат в ряде СНТ и сел Одинцовского округа 27 июня
Фото - © АО «Мособлэнерго»
В Одинцовском городском округе 27 июня пройдут плановые отключения электроэнергии. Отключения связаны с техническими работами на энергообъектах АО «Мособлэнерго». В перечень адресов вошли следующие локации: деревня Глазынино, село Жаворонки, СНТ «Ветеран», «Жаворонки-Север» и «Энтузиаст», а также улицы Березовая и Западная. В Звенигороде работы затронут дома на улицах Соловьевская, Парковая, Почтовая и Красная. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
Отключения продлятся с 9:00 до 17:00.
Работы на объектах сетевого комплекса направлены на повышение надежности электроснабжения. По всем вопросам жители Одинцовского округа могут обращаться на горячую линию «Мособлэнерго» по телефону: 8 (495) 995-00-99.
Актуальная информация о внеплановых отключениях доступна также на сайте энергокомпании.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.
«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.