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Свет планово отключат в ряде СНТ и поселков Серебряных Прудов 18 сентября

«Мособлэнерго» информирует о возможных плановых отключениях электроэнергии в округе Серебряные Пруды 18 сентября. На энергообъектах, обслуживаемых компанией, будут проводиться технические работы для повышения надежности электроснабжения потребителей, сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

Для обеспечения безопасного выполнения работ отключение электричества планируется 18 сентября с 09:00 до 17:00 по адресу: г. о. Серебряные Пруды, п. Дмитровский, СНТ Гришино, д. Митякино, СНТ Прилучье, СНТ Прилучье-1. Специалисты проведут капремонт ВЛ.

По вопросам отключений и качества электроснабжения можно обратиться на горячую линию АО «Мособлэнерго» по телефону: 8 (495) 995-00-99.

Информацию об аварийных отключениях можно найти на сайте компании.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.