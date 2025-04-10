Свет планово отключат в ряде населенных пунктов Серебряных Прудов 11 апреля
Фото - © Администрация муниципального округа Серебряные Пруды
По информации диспетчера «Россети МР», 11 апреля в округе Серебряные Пруды свет планово отключат в ряде СНТ и населенных пунктов в связи с проведением ремонтных работ, сообщает пресс-служба администрации округа.
Свет отключат не более чем на 2 часа с 8:00 до 17:00 в с. Крутое, д. Песочное, СНТ «Измайлово», СНТ «Новоселки», СНТ «Журавка».
На данной территории проживает 1 120 человек. Социально — значимых объектов на территории всего 2.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.
«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.