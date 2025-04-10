Свет планово отключат в ряде населенных пунктов Серебряных Прудов 11 апреля

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По информации диспетчера «Россети МР», 11 апреля в округе Серебряные Пруды свет планово отключат в ряде СНТ и населенных пунктов в связи с проведением ремонтных работ, сообщает пресс-служба администрации округа.

Свет отключат не более чем на 2 часа с 8:00 до 17:00 в с. Крутое, д. Песочное, СНТ «Измайлово», СНТ «Новоселки», СНТ «Журавка».

На данной территории проживает 1 120 человек. Социально — значимых объектов на территории всего 2.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.