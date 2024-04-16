Свет планово отключат в ряде населенных пунктов Рузского округа во вторник

Рузский район электрических сетей «Россети Московский регион» сообщает жителям о плановых отключениях электроэнергии в населенных пунктах Рузского городского округа во вторник, сообщается на официальном сайте администрации округа.

Во вторник с 9:00 до 16:00 не будет света в Рузе на улицах: Дмитровской, 4-й Дмитровской, Красноармейской, Набережной, Парковой, Подгорной, Городянской, Прирецкой, в переулке Демократическом.

С 10:00 до 15:00 обесточат деревню Лобково. С 11:00 до 15:00 прекратится подача электроэнергии в Рузе на улицу Ново-Зарецкую, в переулки: Ярославский, Первомайский, Можайский.

С 13:00 до 17:00 не будет электроэнергии в поселке Тучково на улице Лесной; в деревнях: Бороденки, Бельково, Березкино, Лызлово, Неверово, Молодиково, Морево, Марс, Игнатьево, Марково, Хрущево.

С 14:00 до 17:00 обесточат деревни: Апальщино, Кривошеино, Неверово, Новогорбово. Обесточивание потребителей будет производиться не более 2 часов.

Энергетики ПАО «Россети Московский регион» приносят свои извинения жителям за доставленные неудобства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.