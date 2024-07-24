Свет планово отключат в ряде домов Серебряных Прудов 25 июля

25 июля в ряде населенных пунктов округа Серебряные Пруды в связи с проведением плановых ремонтных работ будет произведено отключение электроэнергии с 8:00 до 17:00. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В указанный период свет отключат не более чем на 4 часа по следующим адресам:

д. Серково;

д. Семенково;

СНТ «Союз»;

д. Растрехаевка;

д. Новоселки;

д. Куньи Выселки.

Количество проживающего населения на данной территории — 333 чел. Социально — значимых объектов — 0.

В Подмосковье работы в области топливно-энергетического комплекса выполняет министерство энергетики. Одна из его сфер деятельности — контроль за подключением к электрическим сетям. Особое внимание уделяется вопросам технологического присоединения социально значимых объектов, в том числе образовательных учреждений. Большинство подобных заявок выполняются энергетиками в приоритетном порядке с опережением установленных договором сроков. Кроме того, дополнительные мощности предоставляются коммерческим объектам, например, промпроизводствам.