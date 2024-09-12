Свет планово отключат в ряде домов округа Пушкинский 13 сентября из-за техработ

сегодня в 16:45

В городском округе Пушкинский 13 сентября произойдут плановые отключения электроэнергии. «Мособлэнерго» информирует о возможных плановых отключениях электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На энергообъектах, обслуживаемых компанией, будут проводиться технические работы для повышения надежности электроснабжения потребителей.

Для обеспечения безопасного выполнения работ отключение электричества планируется 13 сентября с 10:00 до 16:00 по адресам: округ Пушкинский, д. п. Зеленоградский, ул. Железнодорожная дома № 2-46, ул. Центральная, дома № 81-115, 86-118. Специалисты займутся заменой опор и провода.

Также в этот день с 10:00 до 16:00 света также не будет по адресам: г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Пушкинская, ул. Никитинская, ул. Писаревская. Специалисты проведут капремонт.

13 сентября 2024 года с 10:00 до 16:00 света не будет по адресам: Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Маяковского, дома № 1-13, ул. 8 Марта, дома № 4-20, 11-21, ул. Пушкинская, дома № 95а, 99, 107, ул. Рабочая, дом № 18а, ул. 1-го Мая, дома № 1-13. Специалисты проведут капремонт.

По вопросам отключений и качества электроснабжения обращаться на горячую линию АО «Мособлэнерго» по телефону: 8 (495) 995-00-99.

Информацию об аварийных отключениях можно будет найти на сайте компании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.