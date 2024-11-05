Свет планово отключат в ряде деревень Мытищ 6 ноября из-за ремонтных работ
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Энергетики компании «Россети Московский регион» проводят плановые работы по повышению надежности электроснабжения. Так, в округе Мытищи без электричества останутся ряд деревень и сел, сообащет пресс-служба Минэнерго Подмосковья.
6 ноября планируется отключение электроэнергии в следующих населенных пунктах округа Мытищи:
- д. Еремино;
- д. Красная Горка:
- д. Новосельцево;
- д. Семкино;
- д. Капустино;
- д. Аббакумово;
- п. Птицефабрики;
- д. Сумароково.
Энергетики произведут в деревнях Еремино, Красная Горка и Новосельцово отключение на период не более 2 часов в промежутке с 8:00 до 17:00 для плановых работ. В деревнях Семкино, Капустино, Аббакумово, Сумароково, Еремино, Красная Горка и в поселке Птицефабрики отключение на период не более 2 часов в промежутке с 12:00 до 14:00 для неплановых работ по устранению дефектов и неполадок оборудования.
Проводимые мероприятия направлены на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей и позволят избежать случаев аварийного отключения электроэнергии в будущем.
Для уточнения информации можно будет обратиться на сайт «Россети Московский регион» в раздел «Плановые отключения» или по телефону «Светлой линии»: 8 (800) 220-02-20. В этом же разделе можно будет подписаться на бесплатные смс и/или e-mail уведомления о плановых отключениях.
Жителям приносят извинения за доставленные неудобства.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.
«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.