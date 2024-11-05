Свет планово отключат в ряде деревень Мытищ 6 ноября из-за ремонтных работ

Энергетики компании «Россети Московский регион» проводят плановые работы по повышению надежности электроснабжения. Так, в округе Мытищи без электричества останутся ряд деревень и сел, сообащет пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

6 ноября планируется отключение электроэнергии в следующих населенных пунктах округа Мытищи:

д. Еремино;

д. Красная Горка:

д. Новосельцево;

д. Семкино;

д. Капустино;

д. Аббакумово;

п. Птицефабрики;

д. Сумароково.

Энергетики произведут в деревнях Еремино, Красная Горка и Новосельцово отключение на период не более 2 часов в промежутке с 8:00 до 17:00 для плановых работ. В деревнях Семкино, Капустино, Аббакумово, Сумароково, Еремино, Красная Горка и в поселке Птицефабрики отключение на период не более 2 часов в промежутке с 12:00 до 14:00 для неплановых работ по устранению дефектов и неполадок оборудования.

Проводимые мероприятия направлены на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей и позволят избежать случаев аварийного отключения электроэнергии в будущем.

Для уточнения информации можно будет обратиться на сайт «Россети Московский регион» в раздел «Плановые отключения» или по телефону «Светлой линии»: 8 (800) 220-02-20. В этом же разделе можно будет подписаться на бесплатные смс и/или e-mail уведомления о плановых отключениях.

Жителям приносят извинения за доставленные неудобства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.