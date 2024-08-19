Свет планово отключат в деревне Якимовка округа Серебряные Пруды 20 августа

сегодня в 15:04

По информации диспетчера Россети МР, 20 августа в связи с проведением плановых ремонтных работ будет производиться отключение электроэнергии по адресу:

деревня Якимовка, с 8:00 до 17:00 (не более 4 часов, в период заявленного времени).

Всего в населенном пункте проживает 77 человек, социально-значимых объектов там нет.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.