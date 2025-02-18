Свет отключат в селе Анино округа Серебряные Пруды 19 февраля

В селе Анино Серебряных Прудов 19 февраля отключат на 2 часа свет в связи с проведением плановых ремонтных работ, сообщает пресс-служба администрации округа.

19 февраля отключение электроэнергии будет производиться с 8:00 до 17:00 по адресу: село Анино. Рабочие будут включать СТП-632 (Отключение в указанный период не более 2-х часов).

На данной территории проживают 32 человека. Социально — значимых объектов там нет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что на территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что Мособлэнерго и «Россети МР» реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.