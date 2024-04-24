Свет отключат в ряде населенных пунктов Ступина 25 апреля из-за ремонтных работ

Энергетики Ступинского РЭС филиала ПАО «Россети Московский регион» — «Южные электрические сети» проводят плановые работы по ремонту энергооборудования. В этой связи 25 апреля планируется отключение электроэнергии в ряде населенных пунктов, сообщается на официальном сайте администрации округа Ступино.

Так, света не будет с 9:00 до 17:00 в селе Ивановское, деревне Проскурниково, деревне Толочаново, деревне Татариново, в селе Татариново, СНТ «Ясень», деревне Алеево-2, деревне Псарево. (Работы на оборудовании, не более 4-х часов в указанный период).

Проводимые мероприятия направлены на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей и позволят избежать случаев аварийного отключения электроэнергии в будущем.

Для уточнения информации можно будет обратиться на интернет-портал ПАО «Россети Московский регион» в разделе «Плановые отключения» по телефону ПАО «Россети Московский регион» «Светлой линии»: 8 (800) 220-02-20; по телефону Единой дежурно-диспетчерской службы городского округа Ступино: 8 (496) 647-59-97.

Жителям приносят извинения за доставленные неудобства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.