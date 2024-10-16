Свет отключат в ряде населенных пунктов Рузского округа в среду

Рузский район электрических сетей «Россети Московский регион» сообщает жителям о плановых отключениях электроэнергии в населенных пунктах Рузского городского округа в среду. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В среду c 9:00 до 16:00 не будет света (с обесточиванием потребителей не более 2-х часов в указанный период времени) в селе Покровское.

С 8:30 до 10:30 минут отключают свет (не более 2-х часов) в Рузе на улицах Красной и Высокой, в проездах Красном, Высоком и Южном.

С 9:00 до 14:00 прекратится подача электроэнергии в д. Андрейково (не более 3-х часов).

С 10:00 до 13:00 отключат электричество в д. Товарково (не более 2-х часов).

С 8:00 до 17:00 будут обесточены (не более 10 минут):

с. Никольское,

д. Сафониха,

д. Семенково,

д. Глиньково.

Обесточивание деревни Григорово (не более 2-х часов) будет с 9:00 до 12:00, а также с 16:00 до 18:00.

Энергетики ПАО «Россети Московский регион» приносят свои извинения за доставленные неудобства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.