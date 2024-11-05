Свет отключат в ряде деревень Серебряных Прудов 6 ноября из-за ремонтных работ

6 ноября в связи с проведением плановых ремонтных работ будет производиться отключение электроэнергии в ряде деревень в округе Серебряные Пруды. Количество проживающих на данной территории человек — 535 человек, социально-значимых объектов там нет, сообщает пресс-служба администрации округа.

Так, электричества не будет не более 2 часов с 8:00 до 17:00 по следующим адресам:

д. Растряхаевка, д. Семенково, с. Клемово, д. Ливадия, д. Тютьково, д. Накаплово, д. Малынь, д. Коровино, д. Крытово, д. Должиково, д. Косяево, д. Беззубово.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.