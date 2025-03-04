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Свет отключат в ряде деревень и сел Рузского округа во вторник

Рузский район электрических сетей «Россети Московский регион» сообщает жителям о плановых отключениях электроэнергии в населенных пунктах Рузского муниципального округа. Так, во вторник с 9:00 до 13:00 не будет света в деревне Скирманово, сообщает пресс-служба администрации округа.

С 10:00 до 15:00 отключат электроэнергию в поселке Дорохово на улицах: Пионерской, Кузовлево, Комсомольской, Некрасова, 1-2-х Рабочих, в 1-м Рабочем переулке.

С 13:30 до 15:30 обесточат деревню Воробьево.

Обесточивание потребителей будет производиться не более 2 часов.

ПАО «Россети Московский регион» приносит искренние извинения за неудобства, вызванные перебоями с электричеством в ходе проведения технических работ.

Специалисты прилагают максимум усилий для минимизации подобных инцидентов в будущем и улучшения качества предоставляемых услуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.