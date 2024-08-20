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Свет могут планово отключить на одной из улиц деревни Дедешино в Истре 21 августа

«Мособлэнерго» информирует о возможных плановых отключениях электроэнергии в округе Истра 21 августа. На энергообъектах, обслуживаемых компанией, будут проводиться технические работы для повышения надежности электроснабжения потребителей, сообщает пресс-служба Минэнергетики региона.

Для обеспечения безопасного выполнения работ отключение электричества планируется 21 августа с 09:00 до 17:00 по адресу: г. Истра, д. Дедешино, ул. Цветочная. Рабочие проведут ремонтные работы.

По вопросам отключений и качества электроснабжения можно обратиться на горячую линию «Мособлэнерго» по телефону: 8(495)995-00-99.

Информацию об аварийных отключениях можно найти на сайте компании: https://mosoblenergo.ru/plannedOutages.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.