Суханов: на Среднем Урале нужно в 1,5 раза повысить взнос за капремонт

Для 100-процентного выполнения программы капитального ремонта на Среднем Урале размер взноса необходимо повысить в полтора раза. Такое мнение высказал генеральный директор фонда капремонта Свердловской области Станислав Суханов, сообщает ОТВ-Екатеринбург .

В ответ на вопрос, какой должна быть реальная плата, которая позволяла бы беспроблемно существовать в программе капремонта в нашем регионе, Суханов ответил, что взнос должен быть не менее 30 рублей за «квадрат».

«Если вот реально, то 30 рублей за квадратный метр, тогда это было бы 100% выполнение программы, 6-7 видов на каждом доме. Сегодня мы пока ограничены четырьмя», — сказал Суханов.

Действующий тариф был скорректирован осенью предыдущего года, поднявшись с 17,48 руб. за кв. м. Однако, по оценке Суханова, этого роста недостаточно. Если учитывать подорожание сметных ресурсов и расчеты на 2026 год, то повышение тарифа не покрывает расходы. Средний рост стоимости работ составляет около 20%, а тариф увеличили лишь на 7,6%.

Временно дополнительные издержки удается компенсировать за счет средств, полученных от должников, а также за счет процентов, накопленных с прошлого года. При этом руководитель фонда подчеркивает, что вопрос повышения взносов в текущем году остается актуальным.

В этом году в регионе планируется отремонтировать около 900 многоквартирных домов.

