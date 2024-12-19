Судом рассмотрено свыше 160 дел о нарушениях в работе коммунальщиков Подмосковья

За последние две недели в суде было рассмотрено более 160 дел, связанных с нарушениями в работе коммунальных служб региона. Специалисты Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области приняли участие в 167 судебных процессах, сообщает пресс-служба ведомства.

Из них 13 исков были поданы с целью понуждения сотрудников службы ЖКХ к устранению проблем, 4 из них уже удовлетворены и нарушителям предстоит выполнить судебные решения.

Также за это время было рассмотрено:

124 дела об оспаривании решений лицензионного управления;

8 обжалований постановлений по административным правонарушениям;

2 дела об оспаривании действий или бездействий должностных лиц;

18 дел, касающихся протоколов общего собрания собственников.

В Министерстве напомнили, что обращение в суд — это крайняя мера, однако она действительно работает, если коммунальные службы не выполняют свои обязательства в срок.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.