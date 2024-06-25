Суд поддержал решение УФАС по Подмосоквью в отношении ООО «Энергосистемы»

Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Московского областного УФАС России об отказе во включении сведений в отношении ООО «ЭнергоСистемы» в РНП. Об этом сообщает пресс-служба ведомства региона.

Ранее в Московское областное УФАС России поступили сведения от ФГБУ «ЦЖКУ» министерства обороны Российской Федерации (Заказчик) о внесении сведений в отношении ООО «ЭнергоСистемы» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на оказание услуг по замене узлов учета тепловой энергии.

По результатам рассмотрения обращения управление признало действия общества соответствующими закону, сведения в отношении общества не подлежащими включению в РНП.

Заказчик не согласился с решением управления и обратился в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ФГБУ «ЦЖКУ» министерства обороны Российской Федерации в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.

В Московской области функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит в том числе мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Московской области, а также исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми нарушениями являются нарушения при размещении извещений о закупках, а также при направлении сведений по контрактам в реестр контрактов единой информационной системы в сфере закупок.