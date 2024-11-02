Суд поддержал решение УФАС по Подмосковью в отношении администрации Одинцова

Девятый арбитражный апелляционный суд признал законными решение и предписание Московского областного УФАС России о нарушении администрацией Одинцовского г. о. Правил проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, сообщает пресс-служба управления.

Ранее в управление поступила жалоба ООО «ВКС50» на действия администрации Одинцовского г. о. при организации и проведении открытого конкурса на право заключения договора управления многоквартирными домами.

По итогам рассмотрения управление признало жалобу ООО «ВКС50» обоснованной.

Администрация не согласилась с решением управления и обратилась в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал администрации Одинцовского г. о. в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения и предписания Московского областного УФАС России (дело № А40-73136/24).

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