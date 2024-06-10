Суд поддержал решение УФАС о признании нарушений АО «Мособлгаз»

Девятый арбитражный апелляционный суд признал законными решение и предписание Московского областного УФАС России о нарушении АО «Мособлгаз» закона о закупках, передает пресс-служба ведомства.

Ранее в УФАС поступила жалоба ООО «АБПО-ПРОЕКТ» на действия АО «Мособлгаз» при определении поставщик путем проведения ООО «РТС-Тендер» конкурса в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на выполнение проектно-изыскательских работ для выполнения мероприятий по подключению объектов капитального строительства к сетям газораспределения городского округа Электрогорск Московской области.

По результатам рассмотрения управление признало жалобу ООО «АБПО-ПРОЕКТ» обоснованной и выдало заказчику и оператору электронной площадки обязательное для исполнения предписание.

Заказчик не согласился с решением и предписанием управления и обратился в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал АО «Мособлгаз» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения и предписания Московского областного УФАС России.