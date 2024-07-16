Суд одобрил решение УФАС по Подмосковью по ПАО «Россети Московский регион»

Арбитражный суд Московского округа признал законными решение и предписание Московского областного УФАС России о нарушении ПАО «Россети Московский регион» антимонопольного законодательства в части злоупотребления доминирующим положением, сообщает пресс-служба ведомства.

Основанием для возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства послужило заявление ООО «Автостел» с жалобой на действия ПАО «Россети Московский регион» в части злоупотребления доминирующим положением на рынке оказания услуг по передаче электрической энергии, выразившегося в ущемлении интересов ООО «Автостел» путем незаконного составления акта о неучтенном потреблении электрической энергии.

По результатам рассмотрения сведений управлением было вынесено решение о нарушении ПАО «Россети Московский регион» антимонопольного законодательства в части злоупотребления доминирующим положением на рынке оказания услуг по передаче электрической энергии и выдано обязательное для исполнения предписание.

ПАО «Россети Московский регион» не согласилось с решением и предписанием управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд Московского округа отказал ПАО «Россети Московский регион» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения и предписания Московского областного УФАС России.

В Московской области также работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.