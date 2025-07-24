Ступинцам разъяснили, как решить земельные споры на приеме у главы округа

Глава городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских совместно с профильными заместителями встретился с жителями в формате личного приема, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Ступинская семья обратилась к руководителю муниципалитета с вопросом об отмене продажи земельного участка.

Из-за не проведенного вовремя межевания земли, сосед заявителей присоединил к своему участку дополнительную территорию, находящуюся не в его собственности.

«Заявители — собственники земельного участка на улице Гоголя. Так как земельный участок не стоял на кадастровом учете, у соседа была возможность перераспределить свой земельный участок — прирезать к своим 4 соткам еще 2 дополнительно. У заявителя присутствуют документы на данный земельный участок. Не смотря на то, что участок не стоит на кадастровом учете, право заявителя сохраняется. Для восстановления своего права, заявители могут обратиться в судебные органы и настоять на том, что те перераспределения, которые были проведены администрацией ранее, недействительны», — рассказал Роман Липов, председатель комитета по управлению имуществом.

Заявителям дана консультация и рекомендовано обратиться в суд для дальнейшего разрешения ситуации.

Приём жителей по личным вопросам проводится на регулярной основе. Записаться на прием можно во 2-ю и 4-ю среду месяца в кабинете № 115 здания администрации округа (г. Ступино, ул. Андропова 43А/2) с 9.00 до 10.00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.