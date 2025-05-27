Ступинский подъезд поборется за звание лучшего в Московской области

Третий подъезд в доме № 34 на улице Куйбышева в городе Ступино участвует в конкурсе «Лучший подъезд Подмосковья», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Общественное пространство отремонтировали в прошлом году. Бригада управляющей компании «СТС» справилась с внушительным объемом работ за две недели, и, по отзывам жильцов, ремонт выполнен качественно: лестничные площадки стали светлыми и чистыми.

По словам мастера по ремонту подъездов УК «СТС» Натальи Юдкиной, большой объем работ был проделан по очистке потолков и стен от старого покрытия.

«Полностью счищали побелку и слои клеевой и масляной красок. Затем грунтовали, шпаклевали и наносили новую краску», — уточняет она.

В подъезде заменили оконные рамы на пластиковые, установили современные почтовые ящики, все провода убрали в кабель-каналы. Для стен использовали декоративную штукатурку «Короед», которую жильцы выбрали самостоятельно. Мнение собственников квартир учитывалось и при других работах.

«Жители этого подъезда изъявили желание окрасить „сапожок“ (нижнюю часть стены), металлические решетки и поручни в зеленый цвет, хотя обычно используют темно-коричневую краску», — уточнила Наталья.

Конкурс «Лучший подъезд Подмосковья» — ежегодный инициатива, которую реализует Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области. В 2024 году в программе участвовало более 200 подъездов из региона. Ступинский подъезд дома № 9 по улице Калинина завоевал третье место в соревновании.

Жители дома на Куйбышева 34 и управляющая компания «СТС» надеются, что их труд будет оценен по достоинству, и их подъезд также получит высокую оценку жюри.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.