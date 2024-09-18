Ступинские партийцы оценили готовность округа к отопительному периоду

Важные объекты теплоэнергетического комплекса округа осмотрел глава муниципалитета, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских вместе с муниципальными депутатами, руководителями управляющих и ресурсоснабжающей компаний. Проверяющие посетили многоквартирные дома с верхним розливом отопления, а также котельные в микрорайоне «Б» в городе Ступино и в поселке Жилево.

Котельная в микрорайоне «Б» отапливает 25 многоквартирных домов, где проживает порядка 7 тысяч человек. При поддержке губернатора и областного правительства в этом году проведена модернизация объекта, в рамках которой установлен новый котел.

Более тысячи жителей поселка Жилево отапливаются от паровой котельной. Котельная содержится в удовлетворительном состоянии усилиями персонала несмотря на то, что оборудование и здание устарели. В следующем году в поселке начнут строительство блочно-модульной котельной на улице Северная в рамках плана модернизации системы теплоснабжения муниципалитета и народной программы «Единой России».

«Городской округ Ступино готов к прохождению отопительного периода. Управляющими организациями и ТСЖ проведены предупредительно-плановые работы, которые включали в себя восстановление теплового контура, ремонт кровельного покрытия, теплоизоляцию внутренних инженерных сетей, другое. Прошли пуско-наладочные мероприятия, гидравлические испытания на муниципальных котельных», — отметил Сергей Мужальских.

В народную программу «Единой России» вошло 3755 наказов жителей муниципалитета. Исполнение мероприятий главного программного документа партии находится на депутатском и общественном контроле.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.