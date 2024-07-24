сегодня в 18:27

Ступинские коммунальные службы готовятся к работе в зимний период

Ступинские коммунальные службы готовятся к содержанию дворов и общественных территорий в зимний период, передает пресс-служба администрации городского округа.

«В округе — 252 двора, в том числе 230 детских игровых площадок, 114 памятников и мемориалов, более 80 общественных пространств. В уборке задействованы управляющие компании, 2 ТСЖ и МКУ «Благоустройство», — рассказал глава муниципалитета Сергей Мужальских.

По его словам, для содержания дворов и общественных территорий в МКУ «Благоустройство» имеется:

— 146 дворников. Рабочие обеспечены инвентарем, средствами ручной механизации,

— 60 единиц техники, в том числе 7 минипогрузчиков, 18 тракторов, 2 фронтальных погрузчика, 3 самосвала,

— противогололедные материалы.

В ручной уборке будут задействованы 154 дворника «СТС» и «Жилресурс».

Дополнительно заключено 9 контрактов на содержание дворовых территорий. Ведется закупка инвентаря и противогололедных материалов.

Для повышения качества уборки территорий будет внедрено 2 новых решения в IT-сфере:

— автоматический учет эффективности коммунальной техники во дворах,

— мониторинг работоспособности техники через сервис «Проверки Подмосковья».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.