Стройконтроль Подмосковья обеспечил качественное восстановление дома в Мариуполе
Фото - © Источник: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Специалисты управления технического надзора капитального ремонта Московской области провели приемку восстановительных работ в многоквартирном доме поселка Каменск в Мариуполе. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.
Для обеспечения соответствия всем нормам подмосковные эксперты организовали многоуровневую систему проверок. Регулярные выезды на объект позволили осуществлять:
- контроль качества строительных работ;
- проверку соответствия применяемых материалов проектной документации;
- выявление и устранение дефектов.
«Ваша работа, как уже было отмечено, с одной стороны, остается в тени, но с другой — имеет колоссальное значение. При тех сложных условиях, в которых вам пришлось трудиться, проявленные вами качества вызывают искреннее восхищение. Это настоящий героизм, смелость, самоотверженность. Военные осознанно идут на риск, готовясь к защите Родины. Но когда гражданские люди совершают подвиг, не просто приближая Победу, а ежедневно подвергая себя опасности, это вызывает особое уважение. И аббревиатура нашего стройнадзора уже известна всем: и заказчикам, и подрядчикам, и в Минстрое России», — обратился ранее к экспертам стройконтроля министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.
Двухэтажный дом, серьезно пострадавший в результате боевых действий, был полностью восстановлен.
Подрядной организацией выполнены:
- восстановление несущих конструкций;
- ремонт фасада;
- замена кровли;
- установка современных оконных блоков;
- внутренняя отделка мест общего пользования;
- замена систем канализации;
- работы по газоснабжению;
- благоустройство придомовой территории.
Благодаря проведенным работам и строгому контролю жители смогли вернуться в полностью восстановленный дом, соответствующий всем современным стандартам безопасности и комфорта. Все выявленные в процессе работ нарушения были устранены подрядчиком в установленные сроки.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.
Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.