Стройконтроль Подмосковья обеспечил качественное восстановление дома в Мариуполе

Специалисты управления технического надзора капитального ремонта Московской области провели приемку восстановительных работ в многоквартирном доме поселка Каменск в Мариуполе. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Для обеспечения соответствия всем нормам подмосковные эксперты организовали многоуровневую систему проверок. Регулярные выезды на объект позволили осуществлять:

контроль качества строительных работ;

проверку соответствия применяемых материалов проектной документации;

выявление и устранение дефектов.

«Ваша работа, как уже было отмечено, с одной стороны, остается в тени, но с другой — имеет колоссальное значение. При тех сложных условиях, в которых вам пришлось трудиться, проявленные вами качества вызывают искреннее восхищение. Это настоящий героизм, смелость, самоотверженность. Военные осознанно идут на риск, готовясь к защите Родины. Но когда гражданские люди совершают подвиг, не просто приближая Победу, а ежедневно подвергая себя опасности, это вызывает особое уважение. И аббревиатура нашего стройнадзора уже известна всем: и заказчикам, и подрядчикам, и в Минстрое России», — обратился ранее к экспертам стройконтроля министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.

Двухэтажный дом, серьезно пострадавший в результате боевых действий, был полностью восстановлен.

Подрядной организацией выполнены:

восстановление несущих конструкций;

ремонт фасада;

замена кровли;

установка современных оконных блоков;

внутренняя отделка мест общего пользования;

замена систем канализации;

работы по газоснабжению;

благоустройство придомовой территории.

Благодаря проведенным работам и строгому контролю жители смогли вернуться в полностью восстановленный дом, соответствующий всем современным стандартам безопасности и комфорта. Все выявленные в процессе работ нарушения были устранены подрядчиком в установленные сроки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.