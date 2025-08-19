Стройготовность теплосетей в мкр Заречье Ногинска составляет более 50%

В настоящее время в мкр. Заречье в Ногинске продолжается капитальный ремонт тепловых сетей. На сегодняшний день строительная готовность составляет более 50%. Общая протяженность сетей, подлежащих замене, — более 12,5 км. Об этом сообщает пресс-служба Богородского округа.

В прошлом году по итогам проведенного анализа повреждаемости на сетях в Заречье специалисты пришли к выводы, что сети являются ненадежными. Объект был включен в госпрограмму, в соответствии с которой сегодня и выполняется капремонт трубопроводов. Чуть ранее, в зимне-весенний период, была разработана проектно-сметная документация.

Работы по замене и укладке труб ГВС и теплоснабжения ведутся параллельно для минимизации периодов отключения горячего водоснабжения в летнее время.

Как отметил профильный заместитель главы Богородского округа Дмитрий Устинов, все работы в таком режиме проводить невозможно. Поэтому на время врезки трубопроводов и перекладки тех трубопроводов, которые требуют демонтажа и монтажа на существующие опоры, сотрудники были вынуждены ограничить подачу горячей воды на двухнедельный период, начиная с 15 августа. Возобновить подачу планируется 30 августа.

По словам Дмитрия Устинова, до начала отопительного сезона все работы будут выполнены в полном объеме. После чего территория будет благоустроена и приведена в порядок.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.