Строящуюся котельную в Домодедове обеспечат необходимой электромощностью

Компания «Мособлэнерго» обеспечит необходимой электромощностью строющуюся котельную «Поиск» в мкр. Северный Домодедова, которая обеспечит теплом и горячей водой 44 МКД и соцобъекты: детскую поликлинику, 4 детских сада, 2 школы, 3 дома детского творчества, торговые центры и магазины. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

До конца апреля в подстанции КТП-511, к которой подключат теплоснабжающий объект, проведут работы по замене оборудования для увеличения мощности.

В электроустановке заменят 2 трансформатора по 630 кВА на 1 000 кВА каждый. Также в распределительном устройстве РУ-10 кВ вместо двух ячеек смонтируют пять новых. Мощность котельной после ввода в эксплуатацию составит 49,5 МВт, охват населения — более 14 тыс. человек. Окончание строительства котельной и ее ввод в эксплуатацию запланировано на конец мая 2024 года.

Помимо объекта теплоснабжения, от подстанции КТП-511 будет запитано также более 30 частных домов, расположенных на ул. Овражной, и канализационно-насосная станция.

Работы выполняются в рамках реализации инвестиционной программы «Мособлэнерго» по строительству и реконструкции сетей и подстанций в Подмосковье.

Всего в 2024 году компания планирует построить и реконструировать на территории Московской области 301,2 км воздушных и кабельных линий электропередачи, а также ввести свыше 162,4 МВА дополнительной трансформаторной мощности.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.