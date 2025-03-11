Строительство водозаборной установки запланировано в подмосковном Мелихове

В рамках часа по жилищно-коммунальному хозяйству глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин провел встречу с представителями подрядных организаций, на которой обсудили текущее состояние выполнения программы по модернизации объектов теплоснабжения и жилищно-коммунального хозяйства, сообщает пресс-служба администрации округа.

Программа реализуется по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, а также при поддержке правительства Московской области.

На данный момент на некоторых котельных уже начались демонтажные работы на незадействованном оборудовании. Параллельно ведется проверка проектно-сметной документации на соответствие выполненных работ и представленных смет.

«Продолжаются работы по вхождению в экспертизу объектов жилищно-коммунального хозяйства. На сегодняшний день, помимо котельных, представлены документы по очистным сооружениям в поселке Чернецкое. В этом году в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» в Чехове запланировано строительство водозаборной установки в Мелихове, реконструкция очистных сооружений в Чехов-7, на Столбовой и в Мелихове», — отметил Михаил Собакин.

В ходе совещания было принято решение о создании рабочей группы и закреплении этапов работ за конкретными сотрудниками, что позволит более эффективно контролировать реализацию программы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.