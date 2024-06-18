Строительство водорегулирующего узла в жилом комплексе Химок почти завершено

В городском округе Химки ведут работы по строительству нового водорегулирующего узла в ЖК «Новогорск-Парк». Специалисты завершают работы по устройству железобетонного основания и прокладке силовых и слаботочных кабелей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Ход строительства и план ремонта ливневой системы в округе обсудили на общегородском совещании под руководством главы Дмитрия Волошина. К масштабным работам по модернизации системы водоснабжения в ЖК «Новогорск парк» приступили после перебоев с подачей воды, вызванных ошибками застройщика при проектировании системы. Отдельный водорегулирующий узел обеспечит нормативные параметры водоснабжения на всех этажах жилого комплекса.

Строительство планируют завершить к середине июля. Кроме того, в Химках ведут ремонтные работы семи водосточных колодцев на улице 9 Мая и Юбилейном проспекте.

Также специалисты промоют 1200 метров сетей, проведут строительно-монтажные работы по переустройству сетей ливневой канализации. В жилом комплексе «Город набережных» заменят водоотводные лотки. На каждом участке работ задействованы малые и большие илососные машины, службы эксплуатации и подрядные организации.

Сотрудники «Химводостока» круглосуточно ведут контроль работы ливневых насосных станций по всей территории городского округа Химки.

Заявку о подтоплениях улиц, проездов и дворовых территорий можно оставить по телефону единой горячей линии администрации: +7 (495) 793-01-01.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.