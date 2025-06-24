Строительство новой модульной котельной стартовало в деревне Марусино

В деревне Марусино городского округа Люберцы начали строительство новой блочно-модульной котельной мощностью 7,5 МВт. Она обеспечит теплом и горячей водой более 3 600 человек, включая жителей 15 многоквартирных домов и школу-интернат, сообщает пресс-служба администрации округа.

Проект реализуется в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Завершение строительства запланировано на IV квартал 2025 года.

Также в 2025 году планируется возведение ещё двух блочно-модульных котельных: в Люберцах на улице Попова, у дома 12, и в поселке Октябрьский на улице Ленина.

В поселке Калинина продолжается капитальный ремонт теплосети. Для повышения качества теплоснабжения более чем у 10 тысяч человек специалисты заменят почти 800 метров труб диаметром 530 мм от котельной до центрального теплового пункта. Работы ведутся без отключения подачи тепла — уже проложено свыше 130 метров новой сети.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо максимально включиться в работу по поиску и найму персонала в сфере ЖКХ, так как наблюдается нехватка сотрудников.

«У нас очень заметно не хватает людей в каждом муниципалитете — все, что касается разнорабочих, а также работников ЖКХ и аварийных служб, и управляющих компаний», — сказал Воробьев.