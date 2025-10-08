Строительство новой блочно-модульной котельной в Шаховской близится к завершению

В муниципальном округе Шаховская практически подошли к финальной стадии строительства новой блочно-модульной котельной, расположенной на улице Базаева. Работы находятся на завершающем этапе, что позволит значительно повысить качество теплоснабжения жителей района, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Сейчас на площадке ведется активная работа по подведению необходимых инженерных коммуникаций, включая подключение газопроводов и электрических сетей. Параллельно осуществляется монтаж внутреннего оборудования, которое обеспечит эффективную работу котельной.

Следующим этапом станет благоустройство территории вокруг нового объекта. Планируется установить ограждение и освещение, что улучшит внешний вид местности и повысит безопасность эксплуатации котельной.

Строительство новой котельной является важным проектом для округа, поскольку оно направлено на улучшение инфраструктуры и повышение уровня комфорта местных жителей.

Новая блочно-модульная котельная на улице Базаева в скором времени начнет свою работу, обеспечивая теплом и комфортом население муниципального округа Шаховская.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.