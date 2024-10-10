Строительство котельной в коломенской деревне Губастово завершат до конца года

В деревне Губастово городского округа Коломна продолжается строительство котельной, которая обеспечит теплом и горячей водой жителей восьми многоквартирных домов, а также два социальных объекта. Тепловой пункт возводят по государственной программе, направленной на развитие инженерной инфраструктуры в регионе, сообщила пресс-служба администрации городского округа Коломна.

«На данный момент строительная готовность достигла 85%. Ведутся пуско-наладочные работы и устройство наружных инженерных систем. Также продолжается благоустройство территории вокруг котельной», — рассказали в главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

Новая котельная представляет собой два блок-модуля общей площадью около 70 квадратных метров. Здесь установлены три котла разной мощности марки «Термотехник», а также четыре горелки. Основным топливом будет природный газ.

«Согласно техническим условиям, котельная будет подключена к сети газопотребления высокого давления. Максимальный часовой расход газа будет существенно ниже показателей старой котельной. Это позволит не только повысить эффективность работы нового объекта, но и снизить нагрузку на газовые сети», — отметил заместитель главы городского округа Коломна Дмитрий Ходасевич.

Завершение строительства запланировано на четвертый квартал этого года. После ввода объекта в эксплуатацию старую котельную демонтируют.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.