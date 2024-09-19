Строительство блочно-модульной котельной завершилось в Коломне

В деревне Губастово городского округа Коломна завершилось строительство современной блочно-модульной котельной, которая обеспечит горячей водой и теплом около 600 жителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Строительные и монтажные работы здесь уже завершены. Мы получили разрешение на пуск газа. К концу этой недели в котельной начнутся пуско-наладочные работы», — сказал заместитель главы округа Дмитрий Ходасевич.

Современный объект теплоснабжения построили в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности». Мощность новой котельной составляет 1,5 МВт, горячей водой и теплом она будет обеспечивать около 600 местных жителей многоквартирных домов, а также два социальных объекта.

Новая котельная с автоматизацией и энергоэффективностью предоставит потребителям высокий комфорт благодаря надежной подаче коммунальных услуг с помощью современного оборудования.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что все мероприятия по теплоснабжению нужно провести своевременно.

«Для нас очень важно в этот весьма короткий период межсезонья провести все мероприятия, которые отображены и в дорожных картах, но и дальше», — подчеркнул Воробьев.