Строительство блочно-модульной котельной скоро завершат в Кашире

сегодня в 14:17

Блочно-модульная котельная (БМК) в Кашире на улице Стрелецкой мощностью 2,0 МВт после ввода в эксплуатацию обеспечит теплом 14 жилых домов и Дом культуры, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На объекте уже выполнены работы по монтажу здания БМК, дымовых труб и инженерных сетей в границах земельного участка. Завершено технологическое присоединение холодного водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и тепловых сетей.

В данное время ведется присоединение БМК к сетям электроснабжения.

Давление, температуру, какой котел в работе — всю эту информацию можно получить дистанционно, связавшись с GSM-системой «Кситал», установленной в здании БМК.

Специалисты АСУ ТП отметили высокую надежность котельной, работа которой будет вестись в автоматическом режиме.

«Котлы, газоиспользующее оборудование, — российского производства, — рассказал ведущий инженер Сергей Капитонов. — И сама котельная, даже в самую холодную зиму, будет использовать лишь 70% своей мощности. А 30% — это тот технологический запас, который позволит оборудованию работать без сбоев».

После завершения наладки и присоединения специалисты проведут так называемую «пусконаладку на холодную», то есть проверят работу всех систем.

Глава округа Михаил Шувалов побывал на объекте и проверил, как ведется наладка оборудования. Он отметил, что котельная будет введена в эксплуатацию в ближайшее время.

«Обязательно приедем на пробный пуск котельной. Эта БМК — одна из четырех, которые мы планируем построить в нашем округе при поддержке правительства Московской области», — заявил руководитель муниципалитета.

Он также подчеркнул, что запуск котельной позволит уйти от покупки тепловой энергии частной котельной ОАО «Агросервис» и обеспечит надежное теплоснабжение потребителям.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что все мероприятия по теплоснабжению нужно провести своевременно.

«Для нас очень важно в этот весьма короткий период межсезонья провести все мероприятия, которые отображены и в дорожных картах, но и дальше», — подчеркнул Воробьев.