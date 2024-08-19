Строительство 4 распределительных пунктов идет в Щелкове
Фото - © Евгений Пронин/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
В городском округе Щелково идет строительство 4 распределительных пунктов, сообщил вице-губернатор Московской области — министр энергетики региона Евгений Хромушин.
«В рамках развития электроснабжения городского округа Щелково осуществляется строительство 4 распределительных пунктов», — заявил Хромушин на оперативном совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
По словам вице-губернатора, каждый из этих пунктов будет иметь мощность 6-19 кВ, еще проложат 35,06 км кабельной линии 6-10 кВ.
Хромушин добавил, что в ходе работ по модернизации системы электроснабжения осуществляется перевод сети 6 кВ в новые распределительные пункты по 10 кВ.
По поручению Андрея Воробьева в Московской области реализовывают программу повышения надежности электроснабжения.
Ранее губернатор также отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.