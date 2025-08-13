Строители Подмосковья завершили восстановление детского сада «Якорек» в Мариуполе

Детский сад № 63 «Якорек» после восстановления вновь открыл свои двери для маленьких воспитанников. Благодаря усилиям строителей из Подмосковья, учреждение вернуло свою прежнюю атмосферу уюта и безопасности, готовое принять 225 детей для полноценного обучения и развития. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В ходе восстановления были выполнены следующие работы:

обновлены и укреплены несущие конструкции здания;

произведен ремонт кровли и восстановление фасада;

заменены инженерные коммуникации, установлены новые окна и двери;

оснащены современные входные группы и новые игровые площадки для детей;

Проведены работы по благоустройству прилегающей территории, включая озеленение и обустройство комфортных зон.

Теперь детский сад «Якорек» обеспечивает лучшие условия для всестороннего развития детей, обеспечения их безопасности и комфорта. Все работы завершены в срок и в соответствии с высокими стандартами качества.

Контроль за качеством выполненных работ, а также за соблюдением всех сроков осуществлялось управлением технического надзора капитального ремонта Министерства ЖКХ Московской области. Специалисты управления регулярно проверяли ход работ и качество материалов, чтобы результат соответствовал самым высоким требованиям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.