Строители Подмосковья продолжают работы по обновлению жилого дома в центре Мариуполя

В Центральном районе Мариуполя полным ходом идут работы по комплексному обновлению пятиэтажного жилого дома. Текущая готовность объекта уже превысила отметку в 65%, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Особое внимание уделяется качеству и безопасности всех процессов. Каждый этап реализуется в соответствии с утвержденными стандартами и нормами, что обеспечивает долговечность и надежность результата.

Работы ведутся под наблюдением экспертов Управления технического надзора капитального ремонта Московской области.

«Ваша работа, как уже было отмечено, с одной стороны, остается в тени, но с другой — имеет колоссальное значение. При тех сложных условиях, в которых вам пришлось трудиться, проявленные вами качества вызывают искреннее восхищение. Это настоящий героизм, смелость, самоотверженность. Военные осознанно идут на риск, готовясь к защите Родины. Но когда гражданские люди совершают подвиг, не просто приближая Победу, а ежедневно подвергая себя опасности, это вызывает особое уважение. И аббревиатура нашего стройнадзора уже известна всем: и заказчикам, и подрядчикам, и в Минстрое России», — обратился ранее к экспертам стройконтроля министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.

Сейчас на объекте завершается важнейший этап усиления несущих конструкций, который является основой будущей эксплуатации здания. Одновременно с этим ведется масштабная модернизация инже нерной инфраструктуры: производится полная замена систем горячего и холодного водоснабжения, отопления, электроснабжения и канализации. Параллельно идут работы по ремонту кровли, установке современных энергоэффективных оконных и дверных блоков, а также внутренней отделке помещений общего пользования.

Такой системный подход позволяет не только контролировать сроки, но и обеспечивать высокое качество на всех этапах, приближая момент завершения проекта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.