сегодня в 17:40

Строители из Подмосковья завершили восстановление жилого дома в Мариуполе

В Центральном районе Мариуполя завершили ремонт многоквартирного дома, пострадавшего в результате боевых действий, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В Мариуполе завершили восстановление пятиэтажного жилого дома, поврежденного в ходе боевых действий. Работы проходили под контролем управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Строители из Подмосковья полностью восстановили крышу здания, заменили все инженерные коммуникации, включая системы водоснабжения, отопления, электроснабжения и канализации. В доме установили новые пластиковые окна, провели капитальный ремонт помещений общего пользования и обновили фасад.

Эксперты стройконтроля регулярно проверяли ход работ, качество материалов и соблюдение сроков. Министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев отметил самоотверженность специалистов, подчеркнув их вклад в восстановление жилья в сложных условиях.

Работы выполнила подрядная организация под руководством Фонда капитального ремонта Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.