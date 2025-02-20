Строители из Подмосковья восстановили детсад в Мариуполе
Фото - © Министерство ЖКХ Московской области
Специалисты из Московской области завершили ремонтно-восстановительные работы здания детского сада № 20 в Центральном районе Мариуполя. Строительный контроль на объекте осуществляли эксперты ГБУ МО «УТНКР». Работы проводились фондом капитального ремонта Подмосковья, сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.
В ходе боевых действий детский сад и прилегающая к нему территория получили серьезные повреждения в результате артиллерийских обстрелов.
В процессе восстановления были выполнены следующие работы:
- восстановление конструктива здания;
- ремонт кровли и фасада;
- установка новых дверных и оконных блоков;
- замена всех инженерных коммуникаций;
- внутренняя отделка помещений;
- благоустройство прилегающей территории.
Детский сад уже готов принять порядка 110 воспитанников.
Подробная информация о деятельности ГБУ МО «УТНКР» на сайте организации. Все о фонде капитального ремонта Московской области можно узнать по ссылке.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.
Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.