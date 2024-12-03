Старую котельную в округе Подмосковья заменят на новую по госпрограмме в 2026 г

В городском округе Коломна запланировано выполнение работ по реконструкции котельной № 6, их намерены завершить в 2026 году. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Будут выполнены инженерные изыскания, подготовка проектной и рабочей документации. Затем состоится реконструкция объекта капитального строительства.

Котельная № 6 расположена по адресу: Московская область, г. о. Коломна, ул. К. Либкнехта, 38. Реконструкцию проведут по госпрограмме развития инженерной инфраструктуры на 2023–2028 гг. с установкой новой блочно-модульной котельной и последующим выводом из эксплуатации старой котельной.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Коломна.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что индивидуальные тепловые пункты позволяют более рационально расходовать ресурсы. Автоматическая система по температуре наружного воздуха самостоятельно принимает решение, какую температуру подавать в квартиры.

«Наша задача — максимально устанавливать ИТП в старых домах. Благодаря этому можно и подавать тепло на верхние этажи, и регулировать подачу в тех МКД, которые нуждаются в повышении давления или, наоборот, в понижении», — сказал Воробьев.