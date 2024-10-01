Стартовал отопительный сезон в Павлово-Посадском округе
Фото - © Администрация Павлово-Посадского городского округа
На еженедельном оперативном совещании глава городского округа Павловский Посад Денис Семенов обсудил актуальные вопросы. Главной темой стала подготовка округа к отопительному сезону, сообщила пресс-служба администрации городского округа.
«С 28-го сентября мы начали подавать тепло в социальные учреждения — школы, детские сады, больницы, культурные и спортивные учреждения. Большинство из них уже с отоплением. Завтра-послезавтра осуществим запуск там, где произошли технические инциденты на сетях.» — сказал Денис Семенов.
Параллельно начинается подача тепла в многоквартирные дома и жилой фонд. В Павловском Посаде из 552 домов — отопление запущено в 257. В Электрогорске соотношение составляет 107 домов из 180.
Службы по благоустройству и обслуживанию дорог продолжают подготовку техники к зиме и пополнение запасов песко-соляной смеси. Также, по поручению Главы, которое было дано на объезде, ДРСУ начали работы по ремонту тротуара к школе по улице Белинского.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.
«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.