Старейшая и действующая электростанция Москвы отметила 127-летие

Более века назад, по распоряжению Александра III, на набережной Раушской возвели электростанцию, которая впоследствии стала известна как ГЭС-1 имени П. Г. Смидовича. В настоящее время эта электростанция является самой старейшей и действующей в стране, сообщает пресс-служба Городского хозяйства Москвы .

Примечательно, что оборудование станции включало котлы «Бабкок — Вилькокс» — идентичные тем, что использовались на легендарном лайнере «Титаник».

Эта историческая электростанция, входящая сегодня в структуру ПАО «Мосэнерго», стала пионером в производстве переменного тока. В ее стенах создавался революционный План ГОЭЛРО, а в 1930-х годах станция положила начало системе центрального отопления, запустив первые теплопроводы.

За свою долгую 127-летнюю историю объект неоднократно подвергался масштабным техническим обновлениям, но по-прежнему остается старейшей функционирующей электростанцией в стране.

На территории, где ранее располагались энергетические котлы № 6 и № 7, ведется монтаж инновационной отечественной разработки. Речь идет о водогрейном котле КВГМ-100 под номером 5, который был создан по индивидуальному заказу для нужд ПАО «Мосэнерго». Данный экземпляр является первым в своей серии и знаменует собой реализацию масштабного технического проекта.