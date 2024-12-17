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Станцию водоочистки установят в подмосковном поселке в 2025 году

Жителей поселка Васильчиново в Наро-Фоминском городском округе в скором времени ожидают значительные улучшения в качестве водоснабжения. В поселке идут работы по реконструкции водоводов и водоводяных конструкций с установкой современного оборудования для очистки воды. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Проект включает в себя модернизацию существующих водоводов и установку станции водоочистки (ВЗУ-851). Ожидается, что новая и современная система обеспечит более чистую и безопасную питьевую воду, что значительно повысит уровень жизни местных жителей.

Срок завершения работ подрядной организацией установлен на 4 квартал 2025 года в соответствии с муниципальным контрактом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.