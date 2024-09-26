Станислав Каторов проверил ход реконструкции теплотрассы в Видном

В Ленинском городском округе в рамках госпрограммы модернизации системы отопления продолжается замена магистрального трубопровода на четырех участках теплотрассы в городе Видное. Глава муниципалитета Станислав Каторов проверил, как выполняются работы на всех точках и проконтролировал соблюдение сроков, сообщили в его пресс-службе.

«В этом году мы перекладываем центральные коммуникаций с большим диаметром труб — от 400 и выше, в общей сложности почти 2 километра трубопроводов. Одна из целей реконструкции — закольцовка трубопровода, чтобы обеспечить стабильность и надежность подачи тепла в случае аварийных ситуаций. Сейчас мы вплотную приближаемся к началу отопительного периода. Крайне важно не выбиваться из графика и провести все пусконаладочные работы до наступления холодов. Держим этот вопрос на постоянном контроле», — сказал Станислав Каторов.

Замена тепловых сетей ведется на Советском проезде, Советской улице и на проспекте Ленинского Комсомола в городе Видное. На улице Ольховая ведется строительство перемычки (закольцовки) магистральных тепловых сетей. На последних двух объектах готовность наиболее высокая.

«По результатам обследования именно эти три участка были выбраны для модернизации тепловых сетей. Ранее здесь лежали старые стальные трубы с цементно-песчаной изоляцией. Сейчас мы меняем их на более современные, с пенополиуретановой теплоизоляцией, которые будут служить как минимум 50 лет. Они снабжены системой оперативно дистанционного контроля, которая позволяет без проведения земляных работ выявлять утечки на трубопроводе, а также оперативно их устранять», — рассказал генеральный директор «Видноского ПТО ГХ» Андрей Колесников.

Программа по замене устаревших теплосетей и отслуживших котлов в котельных Ленинского округа рассчитана на несколько лет. На нее будет выделено почти 6 млрд рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.