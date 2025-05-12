Стало известно, включат ли отопление в России из-за майских заморозков
Фото - © Кекяляйнен Андрей / Фотобанк Лори
Решение о повторном включении отопления в связи с майскими заморозками должны принимать региональные власти, заявила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Она отметила, что внеплановый запуск системы после весеннего отключения может обернуться серьезными авариями, поскольку инженерные сети испытывают повышенную нагрузку, сообщает NEWS.ru.
По словам парламентария, подобные ситуации крайне редки — в ее практике был только один случай, когда отопление включили повторно. Однако, как подчеркнула Разворотнева, такой шаг сопряжен с рисками. Осенью запуск системы происходит после подготовки — проводится проверка сетей, выдаются паспорта готовности к отопительному сезону. Весной же инженерные коммуникации к такому запуску не готовы: неизвестно, в каком они состоянии после зимней эксплуатации, и их повторная нагрузка может привести к повреждениям.
«Мы только отключили отопление и не знаем, насколько трубы изношены. Включение потребует большого числа специалистов и времени, а если делать это сразу, например, по всей Москве, возрастает вероятность аварий. Думаю, отопление все же включать не будут», — отметила депутат.
Она добавила, что, несмотря на существующие санитарные нормы — согласно которым отопление должно быть включено, если среднесуточная температура держится ниже +8 °C в течение пяти дней подряд — в ближайшее время синоптики прогнозируют потепление, а значит, основания для экстренного реагирования, скорее всего, отпадут.
Ранее метеорологи предупредили о ночных заморозках в ряде российских регионов. Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в ближайшие дни температура может опуститься до –5 °C в Сибирском, Центральном, Южном, Уральском и Северо-Западном округах.