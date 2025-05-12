Стало известно, включат ли отопление в России из-за майских заморозков

Решение о повторном включении отопления в связи с майскими заморозками должны принимать региональные власти, заявила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Она отметила, что внеплановый запуск системы после весеннего отключения может обернуться серьезными авариями, поскольку инженерные сети испытывают повышенную нагрузку, сообщает NEWS.ru .

По словам парламентария, подобные ситуации крайне редки — в ее практике был только один случай, когда отопление включили повторно. Однако, как подчеркнула Разворотнева, такой шаг сопряжен с рисками. Осенью запуск системы происходит после подготовки — проводится проверка сетей, выдаются паспорта готовности к отопительному сезону. Весной же инженерные коммуникации к такому запуску не готовы: неизвестно, в каком они состоянии после зимней эксплуатации, и их повторная нагрузка может привести к повреждениям.

«Мы только отключили отопление и не знаем, насколько трубы изношены. Включение потребует большого числа специалистов и времени, а если делать это сразу, например, по всей Москве, возрастает вероятность аварий. Думаю, отопление все же включать не будут», — отметила депутат.

Она добавила, что, несмотря на существующие санитарные нормы — согласно которым отопление должно быть включено, если среднесуточная температура держится ниже +8 °C в течение пяти дней подряд — в ближайшее время синоптики прогнозируют потепление, а значит, основания для экстренного реагирования, скорее всего, отпадут.

Ранее метеорологи предупредили о ночных заморозках в ряде российских регионов. Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в ближайшие дни температура может опуститься до –5 °C в Сибирском, Центральном, Южном, Уральском и Северо-Западном округах.