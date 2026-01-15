Стало известно, на сколько вырастут тарифы ЖКХ в Петербурге

В 2026 году жителей Петербурга ждет двухэтапное повышение цен на ЖКУ

В 2026 году петербуржцев ожидает двухэтапное увеличение тарифов на коммунальные услуги. Первый этап подорожания уже стартовал, сообщает «Бриф24» .

В сумме расходы вырастут как минимум на 16%. Первый этап подорожания уже стартовал 1 января — это общероссийское повышение тарифов на 1,7%.

Основной скачок цен в городе намечен на осенний период: с 1 октября тарифы станут выше еще на 14,6%. По информации «Neva.Today», администрация города объясняет данные перемены, в частности, подъемом налога на добавленную стоимость (НДС) до 22% с начала года.

Вместе с тем, для малообеспеченных семей и льготников сохраняются меры поддержки. Если оплата коммунальных счетов превышает 14% от совокупного бюджета семьи, жители Санкт-Петербурга вправе оформить субсидию. В этом случае город поможет возместить часть платежей за жилье и коммунальные услуги.

