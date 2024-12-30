Стало известно, куда обращаться для уборки снега в праздничные дни

С 29 декабря по 9 января предприятия жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья будут работать в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

В праздничные дни уборка дворовых территорий и общественных пространств будет проводиться с учетом текущих погодных условий. В период обильных снегопадов на улицы региона ежедневно будут выходить более 1,5 тыс. единиц техники исредств малой механизации.

В каждом муниципалитете все праздничные дни будут работать и дежурные бригады коммунальных служб.

Куда обращаться при возникновении нештатных ситуаций?

По вопросам, связанным с уборкой дворов, перебоями в работе внутридомовых систем и другими услугами, обеспечивающими комфорт в многоквартирных домах — в свою управляющую компанию.

В случае задержек вывоза ТКО из-за увеличения объема отходов — уведомите своего регионального оператора.

Телефоны горячих линий указаны в по ссылке.

При возникновении проблемных или аварийных ситуаций — сообщите об этом роботу Жене по телефону 122 доб. 4.

В каждом городском округе работает единая дежурная диспетчерская служба, которая принимает обращения круглосуточно. В экстренных случаях звоните по номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.